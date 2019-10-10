مجلس السيادة الانتقالي في السودان عيّن أول امرأة بمنصب رئيس السلطة القضائية

أعلن مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان، "أنّه عيّن قاضية المحكمة العليا نعمات عبد الله خير، بمنصب رئيس السلطة القضائية"، وذلك لأوّل مرّة في تاريخ البلاد.
ولفت عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفلكي سليمان، إلى أنّ "قرار التعيين تمّ بموجب الوثيقة الدستوريّة، بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية"، موضحًا أنّها "ستباشر مهامها في التصدي لقضايا الفساد وغيرها".
وكان قد رشّح نادي قضاة السودان، الّذي شارك في حركة احتجاجيّة أسهمت في الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق عمر البشير في نيسان، خير للمنصب.
يثذكر أنّ السودان شكّل في آب الماضي مجلس السيادة الانتقالي الّذي يضمّ 11 عضوًا، في إطار اتفاق لاقتسام السلطة بين الجيش وأحزاب سياسية وجماعات من الحركة الاحتجاجيّة.
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