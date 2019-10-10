مستشار رئيس الحكومة العراقي: لن نبقى كما نحن بعد سنة من الآن

لفت مستشار رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي عبد الحسين الهنين إلى أن "العراق سيبدأ عملية كبيرة في مجال ​البنى التحتية​ وكنا ننتظر اتفاقا ماليا كبيرا مع ​الصين​ وهذا ما جرى"، مشيراً إلى "إننا نمتلك علاقات جيدة مع الصين ومتوازنة مع ​اميركا​ وهي الصديق رقم واحد للعراق".

وفي حديث تلفزيون، اكد الهنين أن "العراق لن تكون كما هي بعد سنة من الآن بل ستكون متقدمة ومتطورة أكثر".