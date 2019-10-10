لفت مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنين إلى أن "العراق سيبدأ عملية كبيرة في مجال البنى التحتية وكنا ننتظر اتفاقا ماليا كبيرا مع الصين وهذا ما جرى"، مشيراً إلى "إننا نمتلك علاقات جيدة مع الصين ومتوازنة مع اميركا وهي الصديق رقم واحد للعراق".
وفي حديث تلفزيون، اكد الهنين أن "العراق لن تكون كما هي بعد سنة من الآن بل ستكون متقدمة ومتطورة أكثر".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار رئيس الحكومة العراقي: لن نبقى كما نحن بعد سنة من الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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