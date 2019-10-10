"البنك الدولي" توقع أن ينكمش اقتصاد إيران 8.7 بالمئة في 2019- 2020

أعلن "البنك الدولي" أنّ "من المتوقّع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 8.7 بالمئة في العام المالي 2019- 2020"، مع تضرّره من العقوبات الأميركية.
ولفت في تقرير اقتصادي إقليمي، إلى أنّ "التدهور المتوقّع في النمو الاقتصادي سيعني أنّ بحلول نهاية 2019- 2020، سيكون الاقتصاد عند 90 بالمئة من حجمه السابق مقارنة مع ما كان عليه قبل عامين فقط". وذكر أنّ "التضخم السنوي في إيران قفز إلى 52 بالمئة في أيار بسبب الشكوك الاقتصاديّة وانخفاض قيمة الريال الإيراني على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة"، مبيّنًا أنّ "التضخم انحسر منذ ذلك الحين ومن المتوقع أن يهبط إلى 38 بالمئة".
وردّ متحدث باسم البنك المركزي على التقرير، موضحًا أنّ "بسبب الحرب الاقتصاديّة الّتي تشنّها الولايات المتحدة الأميركية ضدّ إيران، فإنّه يوجد ضغط اقتصادي، لكنّنا في المسار الصحيح والاقتصاد يظهر أداءً جيّدًا وسيتحسّن أداؤه مع الحلول الّتي نعمل عليها".
مع التذكير أنّ السنة المالية في إيران تبدأ في آذار.
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