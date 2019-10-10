مسؤول عراقي: لا توجد أي قوات إيرانية داخل العراق لحماية الزائرين

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ​العراق​ية ​اللواء​ تحسين الخفاجي، "عدم وجود أي قوات إيرانية داخل العراق لحماية الزائرين خلال الزيارة الأربعينية لمرقد الحسين بن علي في ​كربلاء​"، مشيراً إلى أن "الزائرين العراقيين والأجانب محميون من قبل ​القوات​ الأمنية العراقية، ولا توجد أي قوة إيرانية داخل الأراضي العراقية، ومسؤولية حماية الزائرين مسؤوليتنا نحن".

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