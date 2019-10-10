رئيس وزراء إيرلندا: التوصل لاتفاق بشأن بريكست ممكن بحلول نهاية تشرين الأول

لفت رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، بعد محادثاته مع رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​، إلى "أنّني أعتقد أنّ من الممكن بالنسبة لنا أن نتوصّل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​)، وأن تكون هناك معاهدة مُتّفق عليها للسماح للبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظّمة بحلول نهاية تشرين الأول".

وركّز على أنّ "الأمور ليست محسومة بعد، ولا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث".