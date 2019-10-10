العفو الدولية: ملاحقة ناشطين حقوقيين في المغرب ببرامج تجسس إسرائيلية

ذكرت ​منظمة العفو الدولية​ أن "مدافعين اثنين على الأقل عن حقوق الإنسان في ​المغرب​ تعرضا للملاحقة بواسطة برنامج تجسسي إسرائيلي الصنع"، مشيرة الى أن "الأبحاث التي أجرتها المنظمة كشفت عن أدلة جديدة على أن البرامج التي تنتجها شركة NSO الإسرائيلية تستخدم لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في دول أخرى".

وأوضحت المنظمة أن "البرامج ​التجسس​ية لهذه الشركة استخدمت مرارا منذ عام 2017 بحق الناشط المثقف المغربي معاطي منجب الملاحق قضائيا في الوقت الحالي، وعبد الصادق البوشتاوي المحامي المتخصص بالدفاع عن ​حقوق الانسان​ والذي يدافع عن متظاهري حراك الريف".

وأشارت المنظمة الى أن "الشخصين تلقيا رسائل هاتفية قصيرة تتضمن روابط خبيثة تعمل على تحميل برنامج Pegasus التجسسي على ​الهاتف المحمول​ ما يتيح السيطرة الكاملة عليه، واصفة ذلك انتهاكا بشعا لحق الشخص في حماية ​الحياة​ الخاصة و​حرية التعبير​".

وتعرضت شركة NSO لانتقادات قوية من قبل المنظمات الحقوقية على خلفية ​تقارير​ تتحدث عن استخدام حكومات أجنبية، بما فيها عربية، برامجها في التجسس على المعارضين السياسيين والنشطاء، وترفض الشركة ارتكابها أي انتهاكات.

