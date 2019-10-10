الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف تصعيد الصراع في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ إلى "وقف تصعيد الصراع في ​سوريا​"، موضحًا أنه "ينبغي دائمًا أن تحترم العمليات العسكرية ميثاق ​الأمم المتحدة​ والقانون الإنساني الدولي وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التي تجري حاليا".

وشدد غوتيريس للصحافيين في كوبنهاغن على "أنني أود أن أعبر عن قلقي العميق بشأن تفاقم الصراع في شرق سوريا. من الضروري للغاية وقف التصعيد".