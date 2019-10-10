نقيب مستوردي الادوية: لا نخطط للاضراب وسمعنا من سلامة كلاما مطمئنا

أكد نقيب مستوردي الادوية ​كريم جبارة​ أن "التعميم الصادر عن ​مصرف لبنان​ يشكل بابًا من ابواب الحل ولكن لدينا مجموعة استفسارات نريد نقاشها مع المعنيين"، مشيرا الى ان "التعميم بمواده يتحدث عن الاعتمادات ونحن نطلب ان يشمل التحويلات المصرفية"، لافتا الى ان "التعميم يجب ان يطبق على الفواتير التي يستحق دفعها بعد تاريخ صدوره وقد التقينا حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ بناء على توجيهات ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وسمعنا منه كلاما مطمئنا".

وأوضح جبارة ان "النقابة ليس لديها خطة للاضراب ولكن اذا لم يتم معالجة بعض المشاكل في وقت سريع قد يتعرض سوق الادوية لنقص في بعض الادوية".