سانا: القوات التركية تحتل قرية تل حلف بريف رأس العين شمال سوريا

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن "​القوات التركية​ دخلت المنطقة الصناعية في مدينة ​رأس العين​ وسط ​اشتباكات​ كثيفة"، مشيرةً إلى أن "القوات التركية تحتل قرية تل حلف بريف رأس العين".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من ​تركيا​ عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا.