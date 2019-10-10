شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم يفضح موقف قطر من العدوان العسكرى التركى بسوريا: عصابة الدوحة باركت الغزو التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى ابن عم تميم بن حمد وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، الموقف القطرى من العملية العسكرية التى تقوم بها قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد سوريا.

وقال ابن عم تميم بن حمد فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على تويتر، إنه لم يمانع تنظيم الحمدين الإرهابي من أن تحتل تركيا بلدًا عربيًا وكان هذا واضحًا جدا في ليبيا حينما عمل ضباط قطريون جنبًا إلى جنب مع الأتراك لإسقاط ليبيا والجيش الليبي.

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وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى،"الأن؛ الخونة عصابة الدوحة تميم بن حمد ومرتزقتة يباركون الغزو التركي لإخواننا فى سوريا".