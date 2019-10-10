شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رجل دين مقرب من أردوغان يحرض الجنود الأتراك ضد السوريين: اقتلوا الأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المعارضة التركية، استخدام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، رجال الدين فى بلاده لتحريض الجنود على قتل الأكراد خلال العملية العسكرية التى يشنها فى سوريا. وقال الحساب الرسمى للمعارضة التركى، على "تويتر": "أحد مشايخ النقشبندية ويدعي Metin Balkanlıoğlu ومقرب من أردوغان.. يخطب خطبة الجمعة لجنود أتراك.. يقول لهم لا تتركوا كردي مصاب أقتلوهم فورا. Advertisements ووجه الشيخ المقرب من أردوغان رسالته إلى الجنود الأتراك قائلا:" يمكننكم أن تمرضوا الثعابين والعقارب والوحوش، أما الكردي أقتلوه فورا، لا تدعوهم يعيشون في الجبال أو في المدن أو الوديان أقتلوهم للتقرب من الله".

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