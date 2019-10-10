شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية يطالب مجلس الأمن بالتصدى للعدوان التركي على سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حزب الحرية المصري، عن إدانته للعدوان التركي السافر على شمال شرقي سوريا، ووصف هذا التدخل بأنه جريمة دولية مكتملة الأركان، وتنال من استقلالية وسيادة الدول وسلامتها.
وأشار الحزب في بيانه، إلى أن تركيا تهدف لتفتيت سوريا، وتضرب بالمواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط، مضيفًا أن العدوان التركي يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة الذي نص على أن الدول فرادى أو جماعات حين ترتكب جريمة عدوان تلجأ الدولة المعتدى عليها للدفاع عن النفس، باعتباره حقًا طبيعيًا وشرعيًا للدول بشرط التناسب بين رد فعل الدفاع مع الفعل العدواني، وإخطار مجلس الأمن بالإجراءات العسكرية التي قامت بها الدول للدفاع عن النفس، مؤكدًا أن ذلك يعد تحديًا للمجتمع الدولي بأكمله.
وطالب الحزب مجلس الأمن بالتصدي لتلك التحركات العسكرية واتخاذ خطوات جادة نحو ذلك، كما طالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة على الفور وإصدار قرارات صارمة ضد الانتهاكات التي تحدث للشعب السوري، مستنكرًا الحزب ما تقوم به تركيا في الوقت الذي تحتضن فيه تركيا الإرهابيين وتعمل ليل نهار على إثارة الفتن ونشر البلبلة والفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.
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