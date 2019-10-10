مسؤولان عراقيان: أمريكا تسلم عشرات "الدواعش" إلى بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أعلن مسؤولا استخبارات عراقيين، إن الولايات المتحدة تخطط لتسليم العشرات من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي إلى العراق تم نقلهم مؤخرًا من سوريا.

وأشار المسؤولان - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس - إلى أنه من المتوقع تسليم المسلحين البالغ عددهم نحو 50 في الساعات المقبلة.

ورفض المسؤولان اللذان لم يكشفا عن هويتهما، تقديم تفاصيل أو تحديد ما إذا كان المسلحون من بينهم مسلحان بريطانيان تم نقلهما خارج مركز اعتقال في سوريا، وهما رهن الاحتجاز الآن لدى الولايات المتحدة، ويعتقد أنهما جزء من خلية "داعشية" يطلق عليها "البيتلز" كانت تقطع رؤوس الرهائن الأجانب في سوريا.

ويأتي نقل المسلحين بعد أن قال البيت الأبيض إن تركيا ستتولى مسؤولية آلاف المقاتلين المتشددين المسجونين في سوريا.

وتتزايد المخاوف من عودة تنظيم "داعش" الإرهابي للظهور على الساحة، وذلك بالتزامن مع إعلان تركيا بدء عمليتها العسكرية شمال شرقي سوريا.