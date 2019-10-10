جهود مكثفة للتوصل إلى أسرة طفلة عُثر عليها بحوزة متسولة في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها، للوصول لأسرة طفلة عُثر عليها بحوزة متسولة، بشبرا الخيمة، تستغلها في استعطاف المارة والتسول بها، وأفادت المتهمة بأقوالها أن والدي الطفلة هما من أتوا بها إليها وتركوها.

تلقى قسم ثان شبرا الخيمة بلاغًا من سيدة بعثورها على طفلة لا تتجاوز العامين يظهر عليها آثار التعذيب والضرب، مع متسولة بشبرا الخيمة، بطريق "دائري بهتيم"، حيث قامت السيدة بموقف إيجابي واتجهت نحوها وأخذت منها الطفلة، بعدما أثارت شكوكها بسبب تعاملها مع الطفلة، فأجابت أن أحد ما تركها معها وغادر، أصرت السيدة بالذهاب للقسم وتسليم المتسولة والطفلة مع مساندة من المواطنين، حيث توسلت المتهمة للسيدة عدم اصطحابها للقسم.