إعفاء 240 مريضًا من رسوم الفحوصات الطبية بالعريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

صرح الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الخميس، إنه تم إعفاء 240 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية للمرضى الغير قادرين بمستشفى العريش العام.

وأكد أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة الغير قادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

وقال إبراهيم عبد الله، مدير عام الخدمة الاجتماعية الطبية، إن مساعدة المرضى الغير قادرين هدف وغاية، وأن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى الغير قادرين لتسهيل الخدمة الطبية سواء بالأقسام الداخلية أو الخارجية، عن طريق مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام، مؤكدًا إعفاء 200 مريض إعفاءًا جزئيًا، و40 مريضًا إعفاءًا كليًا، من المترددين على العيادة الخارجية والأقسام الداخلية.