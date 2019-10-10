أعلن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن بلاده دخلت مرحلة ”الفقر المائي“، وذلك في سياق خلاف بدا يتزايد بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وقال مدبولي، أمام مجلس النواب ونقلتها عدد من وسائل الاعلام المصرية ، إن نصيب المواطن في مصر من المياه أصبح 700 متر مكعب سنويًا، وهو ما يعني دخول البلاد مرحلة الفقر المائي الذي تحدده التعريفات الدولية عند أقل من ألف متر مكعب للفرد سنويًا.
وأكد أن ”الدولة تعمل على اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد المياه، ونستهدف تقليل احتياجاتنا من المياه لكل مواطن، آخذين في الاعتبار الزيادة السكانية“.
في الأثناء قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن ”مضي إثيوبيا في تشغيل وملء سد النهضة أمر مرفوض، وانتهاك صريح لاتفاق إعلان المبادئ وسيؤدي إلى عواقب سلبية على الاستقرار في المنطقة“، داعيًا المجتمع الدولي إلى ”تحمل مسؤوليته في وجود حل يرضي جميع الأطراف“.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الخلاف المتزايد مع اثيوبيا ..مصر تعلن دخولها مرحلة الفقر المائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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