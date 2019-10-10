كونتي يدعو تركيا لـوقف عمليتها العسكرية في سوريا فورًا

دعا رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، السلطات التركية، اليوم الخميس إلى وقف فوري لعمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.
وقال كونتي - في تغريدة باللغة الإنجليزية عبرحسابه بمنصة التواصل الاجتماعي (تويتر) - "أتابع بقلق عميق آخر التطورات في شمال شرق سوريا، وندعو تركيا إلى الكف فوراً عن العملية العسكرية التي يمكن أن تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر وتقوض الحرب ضد تنظيم داعش"، وفقا لوكالة أنباء أكي الإيطالية.
ورأى رئيس الحكومة الإيطالية أنه يتعين تجنب أي معاناة إضافية للسكان في المنطقة.
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