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النرويج تعلق تصدير الأسلحة إلى تركيا

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علقت النرويج، مساء اليوم الخميس، تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا.

 

وجاءت الخطوة النرويجية إثر العدوان التركي على مناطق عدة في

شمال سوريا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية .


يذكر أن مجلس الأمن قرر عقد جلسة

طارئة اليوم لبحث العدوان التركي على سوريا.


وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيبحث الملف السوري بناء على طلب أعضاء أوروبيين بعد بدء أنقرة عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

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