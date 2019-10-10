مقتل 15 مدنيًا و5 من قوات سوريا الديمقراطية بقصف تُركي

قتل 15 مدنيًا جراء القصف التركي على مناطق شمال شرقي سوريا، و5 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الخميس - أن القصف المدفعي التركي على تل أبيض ورأس العين شمال سوريا، تجدد بعد

يوم من بدء العدوان التركي على مناطق بشمال سوريا.يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 9 مدنيين في ضربات جوية تركية، وقصف في الهجوم على شمال شرقي سوريا.وتواصلت الإدانات الدولية للهجوم التركي، كان آخرها دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنقرة لوقف الهجوم "بأسرع وقت ممكن" محذرًا من خطر مساعدة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على الهروب من السجون المحتجزين بها.ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا اليوم، لبحث العدوان التركي على سوريا.