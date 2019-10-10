قتل 15 مدنيًا جراء القصف التركي على مناطق شمال شرقي سوريا، و5 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.
وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الخميس - أن القصف المدفعي التركي على تل أبيض ورأس العين شمال سوريا، تجدد بعديوم من بدء العدوان التركي على مناطق بشمال سوريا.
يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 9 مدنيين في ضربات جوية تركية، وقصف في الهجوم على شمال شرقي سوريا.
وتواصلت الإدانات الدولية للهجوم التركي، كان آخرها دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنقرة لوقف الهجوم "بأسرع وقت ممكن" محذرًا من خطر مساعدة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على الهروب من السجون المحتجزين بها.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا اليوم، لبحث العدوان التركي على سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 15 مدنيًا و5 من قوات سوريا الديمقراطية بقصف تُركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.