سعد الحريري يكشف حقيقة الـمليار و400 دولار وديعة الإمارات

نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بصورة قاطعة، صحة تقارير إعلامية زعمت أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقدم إلى لبنان وديعة بمبلغ مليار و 400 مليون دولار، يتم إيداعها في مصرف لبنان (البنك المركزي) من دون فوائد.

وأكد المكتب الإعلامي لـ الحريري – في بيان له مساء اليوم الخميس– أن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلًا ولا يمت للحقيقة بصلة، داعيًا

الجميع في لبنان إلى وقف التكهنات التي من شأنها "أن تشوش على النتائج الإيجابية للزيارة الناجحة التي أجراها قبل أيام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".وكان الحريري أجرى قبل أيام زيارة رسمية إلى الإمارات، استمرت لمدة يومين على رأس وفد وزاري واقتصادي كبير، وشارك خلالها في مؤتمر الاستثمار الإماراتي – اللبناني الذي عقد في العاصمة أبو ظبي، إلى جانب إجرائه محادثات مع كبار المسئولين الإماراتيين وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.وأعلنت الإمارات - خلال زيارة الحريري - عن رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، وهو القرار الذي قوبل بترحيب لبناني واسع، كما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية عن تلقيه وعودا من الجانب الإماراتي بضخ استثمارات ومساعدات مالية لصالح لبنان، على نحو يعين البلاد على تجاوز أزمتها المالية والاقتصادية الراهنة.