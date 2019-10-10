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إيطاليا تستدعي السفير التركي

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قررت الحكومة الإيطالية، استدعاء السفير التركي لدى روما، على خلفية عملية بلاده العسكرية في شمال شرق سورية.

 

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية اليوم الخميس

أنه في أعقاب الهجمات العسكرية التركية في شمال شرق سورية، طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو استدعاء السفير التركي في إيطاليا إلى مقر الوزارة في روما، وذلك "للتأكيد مجدداً على أهمية وقف جميع الأعمال الأحادية".

وأكدت الخارجية الإيطالية في بيانها، أن السبيل الوحيد للمضي قدما نحو حل دائم للأزمة السورية يتمثل في العملية السياسية القائمة تحت رعاية الأمم المتحدة وليس الحل العسكري".

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