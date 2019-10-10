139 مرشحا محتملا في انتخابات الرئاسة الجزائرية المقبلة

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر أن 139 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.
وقال علي ذراع مسؤول الإعلام بالسلطة المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، إنه "حتى ظهر اليوم بلغ عدد الراغبين للترشح للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر القادم 139 شخصا، من بينهم 5 نساء".
الجزائرية والشهادة الجامعية وبلوغ السن القانونية 40 سنة.
وأوضح أن كل المرشحين المحتملين يستوفون الشروط الأولية وهي الجنسية
ويحتاج المرشح إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين في 25 ولاية على الأقل على ألا يقل عدد التوقيعات من كل ولاية عن 1200 توقيع.
في الترشح أمرا ضروريا".
وقال ذراع إن "حضور الشخص المعني إلى مصلحة الأحوال المدنية أو الموثقين والمحضرين القضائيين للتصديق على استمارات الترشح للراغب
وأشار إلى أن فريق عمل من القانونين يعكف على دراسة احتمال تمديد فترة مراجعة قوائم الناخبين، على أن تعلن السلطة عن موقفها النهائي من هذه القضية في بيان رسمي يصدر في وقت لاحق.
وأوضح أن أيا من المرشحين المحتملين لم يطلب بعد موعد لإيداع ملف ترشحه بعد استيفاء كافة الشروط، موضحًا أن التوزيع الزمني للمرشحين في وسائل الإعلام العمومية سيتم ضبطها مع الجهات المعنية ، كما يتم التفكير أيضا في كيفيات ضبط الحملة الانتخابية في القنوات التليفزيونية الخاصة.
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