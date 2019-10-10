مقتل 6 مدنيين في قصف كردي للأراضي التركية

قتل 6 مدنيين على الأقل، وأصيب العشرات بقصف كردي طاول الأراضي التركية المحاذية للحدود مع سوريا، مع استمرار الهجوم التركي في شمال شرق هذا البلد، وفق السلطات، وقتل 3 مدنيين في أقليم نصيبين الحدودي في محافظة مردين، وفق ما أفاد مسؤول تركي. وكان التلفزيون التركي الرسمي تحدث في وقت سابق عن قتيلين، وفي محافظة شانلي أورفا المجاورة، قتل 3 مدنيين بينهم طفل وفتاة بسقوط قذائف وصواريخ على مدينتي أقجة قلعة وجيلان بينار، وفق السلطات المحلية، وقالت السلطات في شانلي أورفا إن "طفلا سوريا في شهره التاسع اسمه محمد عمر وموظفا (تركيا) ملحقا بوزارة المال اسمه جيهان غونس استشهدا"، والقتيلة الثالثة هي فتاة في الحادية عشرة أصيبت بشظايا قذيفة فيما كانت تلهو في شارع في جيلان بينار، بحسب السلطات في شانلي أورفا.

وأصيب 70 شخصا في محافظتي شانلي أورفا ومردين، ومنذ بدء الهجوم، سقطت قذائف عدة أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية على مناطق تركية حدودية، وفي أقجة قلعة، غادرت عائلات عدة منازلها وخلت الشوارع بعدما طلبت البلدية من السكان الإحتماء.