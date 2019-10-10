الولايات المتحدة والصين تستأنفان المفاوضات لإنهاء حربهما التجارية

استأنفت الولايات المتحدة والصين، اليوم الخميس، المفاوضات في العاصمة واشنطن من أجل التوصل إلى حل يضع حدا لحربهما التجارية.

وأجرى الوفد الصيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي، مباحثات مع الوفد الأميركي برئاسة الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين.

وستركز المباحثات على مسائل رئيسية يطالب الأميركيون بالتوصل إلى اتفاق بشأنها منذ العام الماضي، هي حقوق الملكية الفكرية، النقل القسري للتكنولوجيا، الزراعة وإجراءات التنفيذ.

وأرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، زيادة في الرسوم الجمركية على الصين كانت مقررة في الأول أكتوبر الجاري إلى منتصف الشهر، بينما تراجعت الصين عن فرض رسوم على واردات أميركية تشمل فول الصويا وأعفت بعض المنتجات الكيميائية من رسوم إضافية.

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وأعلن الرئيس ترامب، اليوم الخميس، أنه سيلتقي مبعوث التجارة الصيني، غدا الجمعة في محاولة لانهاء الحرب التجارية المتصاعدة بينهما والتي تهدد النمو الاقتصادي العالمي.

وأدى إعلان ترامب عن اللقاء إلى ارتفاع الأسهم الأميركية وتهدئة المخاوف بعدما أورد تقرير إعلامي أن الجانب الصيني قد يغادر باكرا نظرا لعدم تحقيق المفاوضات التمهيدية أي تقدّم يذكر.

لكن، بعد تقلّبات شهدتها بورصة "وول ستريت" على مدى أيام، بقي الأداء الأسبوعي للبورصة الأميركية متراجعا.

وكتب ترامب على تويتر "يوم مهم من المفاوضات مع الصين. يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكن هل أريد أنا ذلك؟".

كان البيت الأبيض أعلن الاثنين أنّ المفاوضات الرفيعة المستوى مع الصين ستستأنف خلال الأسبوع الحالي في واشنطن، في بادرة أمل بعد التدهور الذي شهدته خلال الصيف.