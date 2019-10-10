اعتقال رجلين مرتبطين بمحامي ترامب انتهكا قوانين تمويل الحملات الانتخابية

اعتقل رجلا أعمال على صلة برودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب بسبب انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، بحسب ما قاله متحدث باسم مكتب ممثل الادعاء الأميركي في مانهاتن اليوم الخميس.

وأضاف المتحدث أن ليف بارناس وإيجور فرومان اعتقلا فيما يتعلق بقضية في نيويورك تخص قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وقال مصدر مطلع إن الرجلين كانا يعتزمان السفر إلى فيينا أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرجلين من المتوقع أن يمثلا أمام محكمة اتحادية في فرجينيا اليوم.

وتفيد ملفات محكمة اتحادية في نيويورك بأن بارناس وفرومان تآمرا على "ضخ أموال أجنبية لمرشحين في مناصب اتحادية وبالولايات".

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ورفض جون دود محامي الرجلين التعليق على الاتهامات.

وبارناس رجل أعمال أوكراني وفرومان مستثمر عقاري. ووفقا للعديد من التقارير الإعلامية، ساعد الرجلان في تقديم جولياني للدوائر السياسية العليا في أوكرانيا.

وجاء اعتقالهما في الوقت الذي يجري فيه مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، تحقيق مساءلة للرئيس الجمهوري. ويتعلق التحقيق بطلب ترامب من رئيس أوكرانيا، في اتصال هاتفي في يوليو الماضي، التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020.