بريطانيا وإيرلندا متفائلتان بإمكان التوصل إلى صفقة حول بريكست

أعربت بريطانيا وإيرلندا، اليوم الخميس، في بيان مشترك، عن تفاؤلهما بإمكانية التوصل إلى صفقة بخصوص خروج لندن من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وعبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الإيرلندي ليو فارادكار عن هذا التفاؤل عقب محادثات عقداها اليوم.

وجاء في البيان الذي نشره فارادكار، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "المحادثات" التي جرت اليوم الخميس كانت "مفصلة وبناءة".

وأضاف البيان "يواصل الاثنان الاعتقاد بأنه من مصلحة الجميع التوصل إلى اتفاق. واتفقا على أنه يمكنهما رؤية طريق إلى اتفاق محتمل".

وأوضح أن المحادثات ستستمر وأن فارادكار سيطلع مسؤولي الاتحاد الأوروبي على المباحثات التي جرت اليوم الخميس.

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ويعتزم جونسون قيادة بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر سلفا، في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري. ولكن البرلمان البريطاني أقر قانونا يلزم رئيس الوزراء بطلب تأجيل من بروكسل، حال عدم التوصل لاتفاق خروج.

وتعتبر مسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية، وهي مقاطعة بريطانية، وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، حجر العثرة في اتفاق خروج بريطانيا من التكتل. وتوصلت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي إلى اتفاق عرف باسم "شبكة الأمان" حول مسألة الحدود بين الإيرلنديتين. لكن الاتفاق رفضه البرلمان البريطانية ثلاث مرات ويرفضه جونسون نفسه.