السيسي يدين العدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا

دان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، العدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.
وحذر السيسي، في بيان صادر عن الرئاسة المصرية نشره موقع «بوابة الأهرام»، من التداعيات السلبية للهجوم على العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأكد الرئيس المصري في البيان "رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية".
كما حذّر السيسي، خلال مقابلته العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة، من "التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".
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وبدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء هجوماً واسعاً على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا.
وبعد مواقف أميركيّة متناقضة إزاء الهجوم، اعتبر الرئيس دونالد ترامب ، أمس الأربعاء، العملية التركية "فكرة سيّئة". وقال إنّ واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم".
ويعقد مجلس الأمن الدولي أيضاً اجتماعاً طارئاً مغلقاً، اليوم الخميس، لبحث الهجوم، بناء على طلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.
كانت جامعة الدول العربيّة أعلنت الأربعاء أنّها ستعقد السّبت اجتماعاً طارئاً للبحث في الهجوم التُركي على القوّات الكرديّة في شمال سوريا.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربيّة حسام زكي، في بيان، إنّه تقرَّر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجيّة العرب السّبت 12 أكتوبر الحالي، بناء على طلب مصر، وذلك "لبحث العدوان التُركي على الأراضي السوريّة".
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