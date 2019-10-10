60 ألف نازح جراء الهجوم التركي على سوريا

دفع الهجوم التركي على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا أكثر من ستين ألف مدني إلى النزوح من منازلهم، اليوم الخميس.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن حركة النزوح المستمرة منذ الأربعاء تركزت في المناطق الحدودية، التي تتعرض للقصف التركي وتشهد اشتباكات، لافتاً إلى أن بلدتي رأس العين والدرباسية باتتا شبه خاليتين من السكان.

ويتوجه النازحون وفق المرصد باتجاه مدينة الحسكة وريفها.

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وشاهد صحفيون، اليوم الخميس، عشرات المدنيين من نساء ورجال وأطفال في سيارات وشاحنات صغيرة يفرون باتجاه الحسكة.

وبعد مرحلة أولى تخللها قصف مدفعي عنيف وغارات محدودة، أعلنت أنقرة ليل أمس الأربعاء بدء هجومها البري ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وتقول إن هدفها إقامة منطقة آمنة بعمق ثلاثين كيلومتراً، ترغب بإرسال قسم من 3,6 مليون لاجئ سوري إليها.

وحذرت 14 منظمة إنسانية وإغاثية، في بيان مشترك اليوم الخميس، من حدوث أزمة إنسانية جديدة في شمال شرق سوريا، حيث يعيش 1,7 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.