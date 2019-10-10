مقتل 9 مدنيين بقصف تركي في سوريا وماكرون يدعو أنقرة لوقف هجومها

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا، اليوم الخميس، إلى إنهاء هجومها العسكري في سوريا في أسرع وقت ممكن فيما قتل تسعة مدنيين سوريين جراء القصف التركي.

وبنه ماكرون أنقرة إلى "خطر مساعدة داعش في إعادة بناء" نفسه.

وقال ماكرون "أدين بأكبر قدر من الحزم الهجوم العسكري الأحادي الجانب في سوريا وادعو تركيا إلى إنهائه في أسرع وقت".

وأضاف، في مؤتمر صحافي في مدينة ليون الفرنسية (وسط شرق) أن "خطر مساعدة داعش في إعادة بناء نفسه هو مسؤولية تتحملها تركيا".

كذلك، استدعت باريس بعد ظهر الخميس السفير التركي في فرنسا للاحتجاج على الهجوم.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل تسعة مدنيين في ضربات جوية تركية وقصف مدفعي.

وتشن تركيا، منذ الأربعاء، هجوما في سوريا ضد القوات الكردية المتحالفة مع الغربيين في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهد الطريق، في وقت سابق هذا الأسبوع، للعملية التركية عبر إعلانه سحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا قرب الحدود التركية.

وأثار الهجوم التركي استياء دوليا في ظل خشية دول عدة من عودة تنظيم داعش المتشدد.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الخميس، لبحث الهجوم التركي.