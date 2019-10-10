فرنسا تستدعي السفير التركي إثر الهجوم على شمال سوريا

أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية استدعت سفير تركيا، إثر العملية العسكرية التركية التي بدأت الأربعاء في شمال سوريا.

وقال المصدر نفسه إنه "تم استدعاء السفير التركي بعيد الظهر" إلى وزارة الخارجية الفرنسية.

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وكانت تركيا بدأت، أمس الأربعاء، عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية.

وتريد تركيا إقامة منطقة عازلة على حدودها مع سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها دخلت شمال شرق سوريا، مساء أمس، وبدأت هجوماً برياً على المقاتلين الأكراد.