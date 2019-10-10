إصابة وزير الأمن الإندونيسي في عملية طعن

أصيب وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو، اليوم الخميس، بجروح في عملية طعن نسبتها السلطات إلى متطرف بايع تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة بانتن، في محاولة لاغتيال أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في إندونيسيا.
وأكد رئيس الاستخبارات الإندونيسي، أن منفذ الهجوم مرتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال بودي جاناوان لصحافيين "تمكنا من تحديد أن المهاجمين هم أعضاء في جماعة إرهاربية".
وأظهرت مشاهد تلفزيونية عناصر أمن يعتقلون رجلاً وامرأة أمام جامعة في باديجلانج في جزيرة جاوا بعد الهجوم على ويرانتو (72 عاما) الذي يستخدم اسماً واحداً على غرار الكثير من الإندونيسيين.
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وقال متحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو "اقترب شخص منه وهاجمه. وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح"، مشيراً إلى توقيف رجل وامرأة.
وأعلن المتحدث باسم مستشفى "بركة فيمانسياه" أن ويرانتو أصيب "بطعنتين عميقتين"، لكنه لم يفقد الوعي وحالته مستقرة وقد يحتاج إلى عملية جراحية.
وقالت الشرطة إن المهاجم يدعى "سياهريل الامسيا" وفي الحادية والثلاثين من العمر، والمشتبه بها امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً وتدعى "فيتري ادريانا".
يأتي هذا الهجوم قبل أسبوع من مراسم تنصيب الرئيس جوكو ويدودو، الذي أعيد انتخابه في أبريل لولاية ثانية على رأس البلاد.
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