كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكرملين" يدعو كل الأطراف بممارسة ضبط النفس في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الكرملين، اليوم الخميس، من جميع الأطراف بممارسة "ضبط النفس" في شمال شرق سوريا.

وقال الكرملين، إنه "يشعر بقلق بشأن الموقف في شمال شرق سوريا بعد الهجوم العسكري التركي"، لكنه أشار إلى أن "موسكو تتفهم مخاوف أنقرة الأمنية في المنطقة".

وقال يوري أوشاكوف، المسؤول بالكرملين، إن "من المهم احترام وحدة الأراضي السورية، وألا تضر العملية بالمحاولات السياسية الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ ثمانية أعوام".

ومن جانبها، تقاطرت مساء أمس الأربعاء، الإدانات الغربية والعربية للهجوم التركي البري، الذي انطلق أمس بغطاء جوي، مستهدفاً عدة نقاط وبلدات شمال شرقي سوريا، مما أدى إلى نزوح الآلاف، ومقتل عدد من المدنيين.

وأدانت كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي الهجوم التركي، محذرة من تداعياته على المنطقة واستقرارها، فضلاً عن مساهمته في مفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد، التي مزقتها الحرب.

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