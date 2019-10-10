كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكرملين" يدعو كل الأطراف بممارسة ضبط النفس في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طلب الكرملين، اليوم الخميس، من جميع الأطراف بممارسة "ضبط النفس" في شمال شرق سوريا.
وقال الكرملين، إنه "يشعر بقلق بشأن الموقف في شمال شرق سوريا بعد الهجوم العسكري التركي"، لكنه أشار إلى أن "موسكو تتفهم مخاوف أنقرة الأمنية في المنطقة".
وقال يوري أوشاكوف، المسؤول بالكرملين، إن "من المهم احترام وحدة الأراضي السورية، وألا تضر العملية بالمحاولات السياسية الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ ثمانية أعوام".
ومن جانبها، تقاطرت مساء أمس الأربعاء، الإدانات الغربية والعربية للهجوم التركي البري، الذي انطلق أمس بغطاء جوي، مستهدفاً عدة نقاط وبلدات شمال شرقي سوريا، مما أدى إلى نزوح الآلاف، ومقتل عدد من المدنيين.
وأدانت كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي الهجوم التركي، محذرة من تداعياته على المنطقة واستقرارها، فضلاً عن مساهمته في مفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد، التي مزقتها الحرب.
قال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون داعش، أوقفوا اليوم الخميس جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.
ولم يقدم بيان وزارة الدفاع التركية مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم، ولكنه شارك في شريط فيديو قصير عن قوات الكوماندوز، وقالت الوزارة أن الطائرات والمدفعية التركية أصابت 181 هدفًا شرق نهر الفرات في سوريا منذ بدء التوغل.
وتابع مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "أن مقاتليهم صدوا الهجمات البرية للقوات التركية".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا: "إن القوات التركية حاولت المضي قدمًا على عدة جبهات تحت غطاء القصف الجوي والمدفعي لكنها لم تحقق أي تقدم ملموس.
وقال المرصد إنه منذ أن بدأت تركيا عملياتها، قتل سبعة مدنيين.