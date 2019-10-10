كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دول عربية تدين العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت دول عربية عدة بأشد العبارات، يوم الأربعاء، حول العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا.

وأدانت الإمارات، بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا، وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي"، بحسب تقرير لقناة "مداد نيوز".

وأدانت السعودية "العدوان، الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

وأدانت البحرين، بشدة الهجوم العسكري، الذي تشنه تركيا على مناطق بشمال سوريا، والذي يعد "انتهاكاً مرفوضاً لقواعد القانون الدولي واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

كما طالبت الأردن، تركيا بوقف هجومها على سوريا فوراً وحل جميع القضايا بالحوار في إطار القانون الدولي، وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على "رفض أي انتقاص من سيادة سوريا، وإدانة كل عدوان يهدد وحدتها"، مشدداً على حل الأزمة بشكل سياسي بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره.

بدوره عدّ الرئيس العراقي برهم صالح "التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيداً خطيراً".

Advertisements

وقال صالح، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "ذلك سيسبب كارثة إنسانية، ويقوي الجماعات الإرهابية"، داعياً "العالم إلى أن يتحد لتفادي هذه الكارثة".

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، الذي تعتبره "عدواناً على دولة عربية شقيقة واحتلالاً لأرضٍ سورية، وتعريضل لأهلها للقتل والتهجير والنزوح".

ودعت الخارجية اللبنانية، القيادة التركية إلى إعادة النظر في قرارها، وحثتها على العمل مع الدول المعنية لإعادة الاستقرار في سوريا، وتطبيق القرارات الدولية مع التشديد على وحدة الشعب والأرض السورية.

وأدانت مصر بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية، وقالت، إن "هذه الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، استغلالاً للظروف التي تمر بها، والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".

وأكدت الكويت على أن "العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، تعد تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة"، داعيةً إلى "الالتزام بضبط النفس، والبعد عن الخيار العسكري".

وعلقت الجزائر على الهجوم العسكري التركي، قائلةً إنها تتابع بـ"انشغال بالغ الأحداث الخطيرة" في شمال سوريا، مؤكدة حرصها على "سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية".