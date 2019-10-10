كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... مقتل 15 مدنياً و5 من مقاتلي "قسد" جراء القصف التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي 15 مدنياً جراء القصف التركي على مناطق شمال شرقي سوريا، اليوم الخميس، وكذلك 5 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وتجدد القصف المدفعي التركي على تل أبيض ورأس العين شمال سوريا، بعد يوم من بدء الهجوم، الذي بدأته أنقرة، يوم الأربعاء، لإقامة "منطقة آمنة" تبعد فيها الأكراد عن حدودها، وتخطط لإعادة مليوني لاجئ إليها.

لكن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أعلنت مقتل 9 مدنيين في ضربات جوية تركية، وقصف في الهجوم على شمال شرقي سوريا.

وتواصلت الإدانات الدولية للهجوم التركي، كان آخرها دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنقرة لوقف الهجوم "بأسرع وقت ممكن، محذراً من خطر مساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، اليوم، لبحث الهجوم التركي.

وقال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، إنه يتحدث مع تركيا الأكراد، بينما تواصل تركيا هجومها على الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا، وحذر من أن أنقرة ستضرر مالياً بشدة إذا "لم تلتزم بالقواعد".

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وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أحاول إنهاء الحروب، التي لا نهاية لها، وأتحدث إلى كلا الطرفين"، مضيفاً، "أقول إن تركيا ستتضرر ماليا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد، إنني أراقب عن كثب".

إلى ذلك، قالت لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، إن العملية العسكرية لأنقرة قد تدفع إلى الفوضى وتهجير السكان، بينما أفاد المرصد السوري بنزوح أكثر من 60 ألف مدني حتى الآن.