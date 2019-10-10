كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: تصاعد العنف شمالي سوريا قد يؤدي إلى إحياء تنظيم " داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، اليوم الخميس، في بيان لها، بأن العملية العسكرية التركية وتصاعد العنف شمالي سوريا قد يؤدي إلى إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجاء في بيان للجنة التحقيق "أي حملة عسكرية جديدة يمكن أن تؤدي إلى انعدام الأمن والفوضى، وظروف محفوفة بالمخاطر يمكن أن تودي إلى إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي".

وفي هذا الصدد تدعو اللجنة جميع أطراف النزاع إلى استئناف الحوار وضمان الحماية الأساسية للمدنيين أثناء الأعمال العدائية.

وحذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من احتمال حدوث زيادة في أعداد اللاجئين جراء العملية العسكرية.

Advertisements