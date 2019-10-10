كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب أردني: نتمنى من الجامعة العربية اتخاذ موقفا لنصرة القضايا المصيرية للأمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح النائب خليل العطية، النائب الأردني في البرلمان العربي، اليوم الخميس، أننا نتمنى أن تكون هناك مواقف عربية حاسمة ولو لمرة واحدة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية للأمة.

وأضاف العطية، "نحن نأمل من الجامعة العربية أن تفعل موقف واحد لنصرة العرب والمسلمين".

وتابع البرلماني العربي، أنه لن يصدر عن اجتماع بشأن سوريا أو غيرها أكثر من بيانات الشجب والإدانة، لأن هناك قضايا حساسة تتعلق بقضية فلسطين في الوقت، الذي لا ترتقي فيه مواقف الجامعة العربية إلى مستوى الحدث "ولا يأمل منها خيرا ولم نر منها إلا الاسم".

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وصرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأنه تقرر عقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم السبت الموافق 12 اكتوبر الجاري، بناء على طلب جمهورية مصر العربية وتأييد عدة دول، وبالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري فى دورتة الحالية، وذلك لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، والذي يمثل اعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالا للظروف، التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكداً على أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وقال أردوغان في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام ضد وحدات حماية الشعب وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) شمال سوريا".

وشن الطيران التركي ضربات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.