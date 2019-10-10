كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يتصاعدون في الحديدة قبل وصول جها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران هجمات في الحديدة قبل وصول الرئيس المعين حديثًا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الفريق أول أبجيت جها، في المحافظة اليمنية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية: "أن القوات المشتركة صدت هجمات الحوثيين".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى جها في الرياض بكبار المسؤولين الحكوميين اليمنيين من لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.

وادعت مصادر رسمية من الحوثي أن "جها" التقى في صنعاء يوم الأربعاء بممثلي المتمردين في مركز قيادة الثورة.

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وقد نقلوا عن جها قوله: "أن المسؤولين الحوثيين أعربوا عن استعدادهم للتعاون معه على خلفية اتفاق الحديدة الذي تم توقيعه بين الشرعية والميليشيات في ستوكهولم العام الماضي، ومساعدته في مهمته.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي في الرياض يوم الأربعاء إن الحكومة الشرعية تتمسك بالاختصاصات الثلاثة وتدعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث.

وأكد أن أي محادثات جديدة مع الحوثيين ستشجع الميليشيات على تجاهل الاتفاقيات المستقبلية في تكرار لسلوكهم في التهرب من تنفيذ الصفقات.

وقال الوزير: "أن الحكومة تبذل جهودًا قوية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، ولكنه شدد على أن السلام الشامل ضروري لتجنب أي ثغرات".

