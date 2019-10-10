كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" يزور الإمارات الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة دولية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل، يبحث خلالها عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويبحث الرئيس الروسي خلال الزيارة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتأتي زيارة "بوتين" إلى دولة الإمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية، التي وقعها البلدان خلال يونيو العام الماضي، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.