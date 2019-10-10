كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس "السيادي السوداني" يعلن عن أسم رئيس القضاء الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الخميس، خلال اجتماعه، قرار تعيين "نعمات عبدالله محمد خير"، رئيسا للقضاء و"تاج السر على الحبر على" نائبا عاما.

وأوضح محمد الفكي سليمان، الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، أن قرار التعيين تم بموجب الوثيقة الدستورية بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية "الغازبتا"، مضيفاً "أن المجلس يكون بهذا القرار قد طوى صفحة شغلت الشارع السوداني منذ فترة".

وأوضح سليمان، أن رئيس القضاء والنائب العام سيشرعان بعد توليهم مناصبهم في تكوين المجالس المعنية، للممارسة مهامها في اختيار رئيس القضاء في الفترة القادمة وفق جدول زمنى محدد، كما سيباشران مهامهما في التصدي لقضايا الفساد وغيرها.