كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دول اتحاد البحر المتوسط: التعاون الإقليمي أمر لا مفر منه الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة اليوم الخميس لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأوروبي المتوسطي ومواجهة تحديات المناخ التي تهدد التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وفي مقابلة مع "الشرق الأوسط" عشية المؤتمر، قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل: أن المنطقة الأورو-متوسطية، مع دولها البالغ عددها 43 دولة، ليس لديها خيار سوى أن تصبح كتلة تعاونية متكاملة إذا أرادت سمع صوته في عالم الغد.

وأشار: أن "الوضع الجيواستراتيجي والاستقرار النسبي في المنطقة قد أفسح الطريق لتعزيز التعاون الإقليمي في جميع الأمور المتعلقة بالتنمية المستدامة في حوض البحر المتوسط".

وأضاف: "نحتاج إلى مراجعة أنشطة الاتحاد في مجالات اهتمامنا الستة، بما في ذلك تغير المناخ، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأعمال التجارية، والبحث العلمي والتعليم، والشؤون الاجتماعية، وخاصة تمكين المرأة والشباب، والبنية التحتية والحضرية وشدد كامل على "التنمية والبيئة والمياه".

وأوضح أن تقييم أنشطة الاتحاد سوف يستند إلى خارطة الطريق التي اعتمدها وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2017، مشيرًا إلى أن المشاركين سيضعون أيضًا التوجيهات اللازمة لإعطاء زخم جديد للتعاون الأورو-متوسطي بعد 25 عامًا من إعلان إعلان برشلونة.

وردًا على سؤال حول التعاون بين بلدان شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، بالنظر إلى التباينات الاقتصادية والتحديات السياسية المختلفة، قال كامل: "هذا التعاون ليس مجرد إرادة سياسية، وأعتقد أنه ضرورة ملحة. وقد أكدت السنوات العشر الماضية مما لا شك فيه أن ما يحدث في واحدة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط سلبًا أو سلبيًا يؤثر على الضفة المقابلة. "

ومضى إلى القول أن الآثار المترتبة على ما يسمى بـ" الربيع العربي "آثارًا حقيقية على الاتحاد الأوروبي البلدان، لا سيما أزمة الهجرة والتوتر الناتج عنها.

واضاف: "أن المنطقة الأورو-متوسطية، مع 43 دولة، ولا يمكن أن تصبح كتلة تعاونية ومتكاملة إلا إذا أرادت أن يكون لها صوت في عالم الغد، حيث ترتفع القوى الاقتصادية مثل الصين والهند إلى جانب العملاق الاقتصادي الأمريكي.

وبالتالي؛ التكامل الإقليمي ليس خيارًا؛ إنه أمر لا مفر منه الآن، لذلك يمكن سماع صوتنا في الساحة الاقتصادية الدولية ".

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وحول ما إذا كان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط سيعتمد خطة عمل لعكس آثار تغير المناخ، وفي ضوء التقرير الأخير حول تغير المناخ في المنطقة قال: "إن الاتحاد هو نافذة إقليمية للتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي حددها المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة، وإحدى أولويات هذه الأهداف هي التعامل مع تغير المناخ".

وأشار إلى أن شبكة تضم أكثر من 80 عالمًا من جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية تعهدت بتقرير رئيسي وغير مسبوق ليكون بمثابة أكبر تقييم علمي للمناخ الإقليمي والتغير البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وخلص إلى أن الدراسة خلصت إلى أن منطقة البحر المتوسط كانت ثاني أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ، بعد القارة القطبية الجنوبية.

وأكد: "أن التداعيات المحتملة لتغير المناخ دفعت الاتحاد من أجل المتوسط إلى معالجة القضية من منظور كلي ورأى أنها فرصة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري "على أساس الاقتصاد الأزرق القادر على التعامل مع الآثار السلبية التي لا مفر منها من تغير المناخ، ومن ناحية، وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المرتبط بالتنمية المستدامة والصديقة للبيئة من ناحية أخرى".

وشدد كامل على العديد من المبادرات التي أطلقتها دول البحر المتوسط لحماية البيئة، بما في ذلك تجارب مصر والمغرب في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولقد قرر البلدان الاستثمار لسنوات في الطاقة الشمسية، حيث طوروا واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم. وينطبق الشيء نفسه على طاقة الرياح في عدد من البلدان، مثل الأردن وتونس ".

كما تطرق الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط إلى التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط، قائلًا: "إنه قد تحسن نسبيًا على مدار السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف: "على الرغم من وجود بعض بؤر التوتر في حوض البحر الأبيض المتوسط، فقد ارتفعت درجة الاستقرار السياسي، إلى جانب معدلات النمو الاقتصادي في دول جنوب البحر المتوسط، والتي بلغت حوالي 3% في بعض البلدان وتجاوزت 5 و6% في مصر وقال: "لكن التحدي الذي لم نحققه بعد هو إنشاء منطقة تجارة حرة أورو-متوسطية شاملة. والأسباب معروفة بالطبع: عدم وجود تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وما نشهده اليوم لا يشبه التدفقات السابقة بأي حال من الأحوال. ويرجع ذلك إلى التحسن النسبي في الظروف السياسية والاقتصادية لبلدان المنطقة والسياسات الأكثر فعالية للسيطرة على الهجرة غير الشرعية في بلدان الشمال والجنوب".

