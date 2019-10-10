خلفت عشرات القتلى .. “لارام” تتخلى عن صفقة شراء طائرتين من “بوينغ737 ماكس”

تخلت الخطوط الملكية المغربية عن صفقة طائرتين بوينغ 737 ماكس، وهي الطائرة، التي كانت قد خلفت حوادث، آخرها تحطم إحداها تابعة للخطوط الإثيوبية، مخلفة عشرات القتلى.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، عن مصدر من شركة الخطوط الملكية المغربية، أن الناقلة الوطنية تخلت عن صفقة لشراء طائرتين إضافيتين من طراز بوينغ 737 ماكس، بعد أن تحطمت طائرة من نفس الطراز في إثيوبيا.

وقال المصدر إن الخطوط الملكية المغربية كانت تعتزم تسلم طائرتين من طراز 737 ماكس في يونيو الماضي، مضيفا أن طائرتين أخريين من طراز 737 ماكس في أسطولها تم وقف تحليقهما انتظارا لنتائج تحقيق في تحطم الطائرة الإثيوبية في مارس الماضي.

وعلى نحو منفصل، قال المصدر نفسه/ إن الخطوط الملكية غير قلقة بشان أسطولها من طائرات 737 إن.جي، بعد فحوصات جرت في أنحاء أخرى من العالم، قائلا إن الفحوصات تتم بشكل روتيني على الطائرات الأقدم بعد عدد محدد من الرحلات.

وتشغل الخطوط الملكية 36 طائرة من طراز 737 إن.جي، وتطلب فحص طائرة واحدة فقط من ذلك الطراز، ولم يتم العثور على أي مشكلات.