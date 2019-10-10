الملك يفتتح البرلمان غدا الجمعة.. ويلقي خطابا أمام أعضاء مجلسيه

يترأس الملك محمد السادس، غدا الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.

وأفاد بلاغ وزارة القصور الملكية واتشريفات والأوسمة، اليوم الخميس، بأن الملك سيلقي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثانية والنصف من زوال يوم غد.

وعين الملك محمد السادس، مساء أمس، الوزراء الجدد في حكومة سعد الدين العثماني الثانية، التي أصبحت تتكون من 23 وزيرا ووزيرة بالإضافة إلى رئيس الحكومة، وتتشكل من خمسة أحزاب، بعدما غادرها حزب التقدم والاشتراكية.