شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يهدد أوروبا.. سنغتح الأبواب ونرسل لكم 3 مليون مهاجر (فيديو) والان مع التفاصيل

ألقى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، اليوم الخميس، كلمة في مقر "حزب العدالة والتنمية"، وذلك بعد يوم من إعلانه بدء عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرقي سوريا.

وندد أردوغان بمواصلة الاتحاد الأوروبي وصف العمليات التركية في سوريا بـ "الاستعمار"، محذرا دول الاتحاد بإرسال اللاجئين إليهم.

وهدد الرئيس التركي خلال كلمته الإتحاد الأوروبي، قائلًأ" أيها الإتحاد الأوروبي تذكروا أقولها مرة ثانية، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على أنها اجتياح، سنفتح الأبواب ونرسل لكم 3 ملايين و600 ألف مهاجر".