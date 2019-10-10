النرويج تعلّق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا

قررت النرويج، الخميس، تعليق تصديرأي شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا. وذكرت "سكاي نيوز"، ان "النرويج قررت تعليق تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا". وبدأت تركيا، أمس الأربعاء، عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، شمال شرقي سوريا.



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