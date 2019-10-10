- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالخميس 2019/10/10 08:09 م بتوقيت أبوظبي
قوات تركية تشن عدوانها على الشمال السوري
اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، تركيا بالاستعانة بعشرات الفصائل المتطرفة المرتبطة مباشرة بتنظيم الإخوان في عدوانه على الشمال السوري.
وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن هناك تصدي شعبيا واسعا للعدوان التركي على الشمال السوري.
وفي تصريحات لقناة الحدث، أضاف بالي: "لدينا ما يكفي من الخبرات القتالية للتصدي للجيش التركي".
وأشار إلى أن القوات التركية لم تتمكن من دخول مدينة رأس العين رغم وجود حالات تسلل.
ونبه إلى وجود قتلى في صفوف الجيش التركي، مضيفاً: "نعاني من كارثة بسبب عملية النزوح".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية صد هجوم تركي شرقي نهر الجلاب، وتدمير 3 مركبات عسكرية، وقتل أكثر من 22 عنصرا من المهاجمين .
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمال شرق سوريا جراء العدوان التركي.
وأكد المرصد تواصل عمليات النزوح من مناطق متفرقة شرق الفرات جراء العدوان التركي على المنطقة، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النازحين إلى أكثر من 60 ألف مدني تركوا مدنهم وبلدانهم وقراهم خلال 24 ساعة، من بداية اقتحام القوات التركية الأراضي السورية.
وأضاف المرصد السوري أن كلا من مدينة "الدرباسية" و"رأس العين" باتتا شبه خاليتين من سكانهما، عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية المعتدية على الأراضي السورية.
وأشار إلى مقتل 30 شخصا بينهم 8 مدنيين وإصابة 33 في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش التركي بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، في اليوم الأول للعدوان.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: هناك تصد شعبي واسع للعدوان التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.