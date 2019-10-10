المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: هناك تصد شعبي واسع للعدوان التركي

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، تركيا بالاستعانة بعشرات الفصائل المتطرفة المرتبطة مباشرة بتنظيم الإخوان في عدوانه على الشمال السوري.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن هناك تصدي شعبيا واسعا للعدوان التركي على الشمال السوري.

وفي تصريحات لقناة الحدث، أضاف بالي: "لدينا ما يكفي من الخبرات القتالية للتصدي للجيش التركي".

وأشار إلى أن القوات التركية لم تتمكن من دخول مدينة رأس العين رغم وجود حالات تسلل.





Advertisements

ونبه إلى وجود قتلى في صفوف الجيش التركي، مضيفاً: "نعاني من كارثة بسبب عملية النزوح".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية صد هجوم تركي شرقي نهر الجلاب، وتدمير 3 مركبات عسكرية، وقتل أكثر من 22 عنصرا من المهاجمين .

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمال شرق سوريا جراء العدوان التركي.

وأكد المرصد تواصل عمليات النزوح من مناطق متفرقة شرق الفرات جراء العدوان التركي على المنطقة، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النازحين إلى أكثر من 60 ألف مدني تركوا مدنهم وبلدانهم وقراهم خلال 24 ساعة، من بداية اقتحام القوات التركية الأراضي السورية.





وأضاف المرصد السوري أن كلا من مدينة "الدرباسية" و"رأس العين" باتتا شبه خاليتين من سكانهما، عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية المعتدية على الأراضي السورية.

وأشار إلى مقتل 30 شخصا بينهم 8 مدنيين وإصابة 33 في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش التركي بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، في اليوم الأول للعدوان.