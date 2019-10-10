النرويج تعلق تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت النرويج، الخميس، تعليق تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا حتى إشعار آخر، ردا على عدوانها شمالي سوريا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، أين إريكسن سوريدي"لأن الوضع معقد ويتغير بسرعة في سوريا، لن تنظر بلادها في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية أو ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا حتى إشعار آخر".

والنرويج دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا أيضاً، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع مطالب شخصيات سياسية ألمانية للمستشارة أنجيلا ميركل بوقف صادرات السلاح إلى أنقرة، بسبب العدوان التركي على شمالي سوريا.

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وبدأت القوات التركية، الأربعاء، عدوانا على شمالي شرق سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية" حليفة الغرب في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ما أثار تنديدا دوليا وتهديدات بعقوبات أمريكية ضد تركيا.

ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمالي شرق سوريا إلى 30 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 33 آخرون.