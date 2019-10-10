رؤساء إيجاد يصلون أديس أبابا لبحث ملف السلام بجنوب السودان

وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس، زعماء دول "إيجاد"، رؤساء كينيا، أوغندا، جنوب السودان، الصومال، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ومبعوث الرئيس الجيبوتي نبيل محمد، لعقد قمة تبحث اتفاق السلام في جنوب السودان وعددا من القضايا الإقليمية.

وكان في استقبال الرؤساء بمطار أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزير الخارجية الإثيوبي غدو اندرقاتشو، وعدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين والسفراء المعتمدين بأديس أبابا.

ومن المنتظر أن يشارك الرؤساء الذين وصلوا ظهرا إلى العاصمة أديس أببا، في افتتاح حديقة الوحدة بأعرق قصر وطني إثيوبي المعروف محليا بـ"تالاق بيتا مينجيست" القصر الوطني الكبير، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

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أنشأ القصر الإمبراطور منليك الثاني قبل أكثر من 130 عاما، وهو مجمع ضخم في وسط العاصمة أديس أبابا ومقر قوة أباطرة إثيوبيا، وشهد العديد من الأحداث التاريخية المهمة، خلال تولي العديد من الحكام والأباطرة الإثيوبيين الحكم في البلاد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن الأسبوع الماضي عن أن المجمع الرئاسي الذي شيده الإمبراطور منليك (1889-1913) وأقام فيه الإمبراطور هيلا سلاسي (1892-1975) والكونيل مينغستو هيلي ماريام (1975-1991) الذي كان مقرا لجميع الحكومات الإثيوبية، سيفتتح للجمهور هذا الأسبوع.

والمجمع الرئاسي هو المقر الحالي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، ويقع وسط العاصمة أديس أبابا.

وقام آبي أحمد خلال الـ6 أشهر الماضية بترميم وتحديث المجمع الرئاسي، تمهيدا لفتحه أمام الشعب وجعله منطقة سياحية في البلاد وللسائحين الأجانب.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي ذكر أن أول من سيزور المجمع الرئاسي سيكون الجيش والشرطة، لإرسال رسالة لهم أن حفظ السلم والأمن سيمكن البلاد من الازدهار والتقدم ويليهم كبار السن والمشردون وغير القادرين.