ترامب يؤكد مقتل صانع قنابل تنظيم القاعدة باليمن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ.ف.ب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة إبراهيم العسيري قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

واشتهر العسيري بأنه صانع ما عُرف بـ"قنبلة الملابس الداخلية" التي استُخدمت في محاولة تفجير فاشلة لإسقاط طائرة أمريكية يوم عيد الميلاد في 2009.

وقال ترامب في بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل مطاردة الإرهابيين من أمثال العسيري حتى لا يعودوا يشكلون تهديدا لأمتنا العظيمة".

ولم يتضح لماذا اختار ترامب تأكيد مقتل العسيري الآن.

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وفي أغسطس/آب 2018 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وغيرها من المصادر مقتل العسيري.

ولم يكشف بيان ترامب أي تفاصيل عن العملية التي قتل فيها العسيري.

وتسببت نشاطات العسيري بحالة من القلق في قطاع الطيران على مدى سنوات، واضطرت شركات الطيران في بعض الأحيان إلى تعليق رحلاتها عبر الأطلسي.

وفي محاولة تفجير يوم عيد الميلاد 2009، حاول الشاب النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب (23 عاما) تشغيل متفجرات خبأها في ملابسه الداخلية، بينما كان في طائرة تابعة لشركة "نورث وست" متجهة من أمستردام إلى ديترويت، لكنها لم تنفجر كما يجب وتمت السيطرة على الشاب.

ويرتبط اسم العسيري كذلك بإخفاء قنابل في عبوات أحبار طابعة في طائرات شحن في 2012.

وقال ترامب في بيانه إن العسيري "قام أيضا بصنع عبوة ناسفة بهدف استخدامها ضد طائرة ركاب في 2012".