"أردوغان السفاح".. رسامو كاريكاتير يحذرون من مذبحة للأكراد بسوريا

اتفق رسامو كاريكاتير حول العالم على إدانة العدوان التركي على الأكراد شمالي شرقي سوريا، وحذروا من تكرار المذابح التي نفذها الأتراك العثمانيون ضد الأرمن.



ونشر كثير من الفنانين رسوما لاذعة، نصبوا خلالها محاكمة ساخرة لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان، الذي أسفر توغل قواته في سوريا عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

رسومات الفنانين تعكس كذلك مخاوف جماعات حقوق الإنسان والقوى الغربية من تداعيات الغزو الذي يشنه أردوغان، ويمثل "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي عانى ويلات الحرب منذ سنوات.

ورأى أحد الرسامين أن أردوغان يظن أنه يخوض مغامرة أو يذهب في نزهة يقوم خلالها بصيد البط في مناطق الأكراد، بينما تخيل آخر "أنه يستعد لسحق الأكراد بقدمه، بدوافع عنصرية وعرقية ضدهم".



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وفي رسوم أخرى، ظهر رئيس تركيا في صورة قيصر روماني يوجه قادته بالقضاء على الأكراد في الوقت الذي يعاني شعبه أزمة اقتصادية طاحنة ولا يجدون حتى الخبز.



وصور رسام آخر أردوغان "سفاحا" يرفع رايته وسط مئات الجماجم من ضحايا المذابح التي ارتكبها، أو ديكتاتور ينصب المشانق.

ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمالي شرق سوريا إلى 15 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 28 آخرون.



ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق الخميس، لبحث الوضع في سوريا بناء على طلب الدول الأوروبية الخمس الأعضاء: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.









