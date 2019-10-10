ترامب يهدد تركيا بعقوبات جديدة: سأضرب ماليا إذا لم تلتزموا بالقواعد

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “تركيا كانت تخطط لمهاجمة الأكراد لفترة طويلة”. مضيفا: “ليس لدينا جنود أو عسكريون في أي مكان بالقرب من منطقة الهجوم. وأحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها بالتحدث إلى كلا الجانبين”.

وأضاف ترامب، في سلسلة تغريدات: “يريد البعض منا أن نرسل عشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة وبدء حرب جديدة”. لكنه استطرد موجها حديثه للأتراك: “أنا أراقبكم عن كثب وسأضرب ماليا إذا لم تلتزموا بقواعد اللعب”.

وبدأت تركيا عملية عسكرية، أمس الأربعاء، ضد الأكراد في سوريا، وسط إدانات دولية واسعة، في خطوة وصفها المجتمع الدولي بالعدوان.